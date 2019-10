FBI: ransomwarelosgeld betalen is soms goede optie voor bedrijven

De FBI is niet langer faliekant tegen het betalen van losgeld bij ransomwarebesmettingen. De Amerikaanse politiedienst raadt het betalen nog steeds af, maar erkent in nieuwe regels dat het soms wel degelijk kan werken voor bedrijven.

De FBI heeft zijn waarschuwingsbeleid voor bedrijven die slachtoffer zijn geworden van ransomware aangepast. Daarin staat niet langer meer dat bedrijven of andere organisaties die zijn getroffen absoluut geen losgeld zouden moeten betalen. Aanvankelijk nam de FBI, net als veel andere internationale politiediensten, het officiële standpunt in dat bedrijven onder geen beding zouden moeten betalen. Dat is nog steeds het advies van de Nederlandse politie, onder andere via de eigen site en via samenwerkingsverbanden zoals No More Ransom. Het losgeld betalen is niet strafbaar, maar de kans dat instanties hun geld terugkrijgen is volgens de politie klein en de slachtoffers zouden er criminaliteit mee ondersteunen.

De FBI heeft de tekst op zijn website nu aangepast. Daarop staat nu dat het losgeld betalen na een infectie in sommige gevallen een optie is. 'De FBI begrijpt dat het voor sommige bedrijven nodig is alle opties te overwegen om hun aandeelhouders, werknemers en klanten te beschermen op het moment dat zij door ransomware niet meer kunnen functioneren.' De politiedienst waarschuwt slachtoffers wel dat er ook bij betaling geen enkele garantie is dat zij hun bestanden terugkrijgen. Dat kan gebeuren omdat de criminelen zelf geen decryptiesleutels hebben, maar ook omdat de code van de malware mogelijk niet juist functioneert als die sleutels er wél zijn.

De FBI adviseert bedrijven hoe dan ook aangifte te doen als zij getroffen worden. 'Ongeacht of het losgeld nu wel of niet betaald wordt. Met een aangifte kunnen we onderzoek doen naar de daders en hen vervolgens berechten.'