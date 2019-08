Politie helpt ruim 300 Nederlanders met ontsleutelen van Gandcrab-ransomware

Het No More Ransom-project heeft sinds de oprichting ruim 300 Nederlanders geholpen met het verwijderen van de beruchte Gandcrab-ransomware. Daarmee is naar schatting zo'n 162.000 euro bespaard door slachtoffers, zegt de Nederlandse politie.

Dat schrijft de politie in een evaluatie van het inmiddels drie jaar oude project. Volgens de politie hebben bijna 200.000 Nederlanders het platform geraadpleegd in die tijd. De politie schrijft dat niet met zekerheid is te zeggen hoeveel mensen er precies zijn geholpen door het project, maar stelt wel dat meer dan 300 Nederlandse slachtoffer svan Gandcrab zijn geholpen.

Gandcrab is één van de meest beruchte vormen van ransomware die bestaan. In juni zeiden de makers te stoppen met het verspreiden ervan, maar er bestaan nog wel veel forks van de ransomware die nog steeds veel slachtoffers maken. Op No More Ransom staan echter wel tools voor verschillende versies van Gandcrab, waaronder de laatste. Volgens de politie moeten slachtoffers van Gandcrab 'minimaal 600 dollar' betalen om hun bestanden terug te krijgen, omgerekend zo'n 540 euro. Door de hulp aan slachtoffers zouden de criminelen minstens 162.000 euro zijn misgelopen.

De Nederlandse politie was één van de oprichters van het project No More Ransom, waarmee slachtoffers van gijzelsoftware gratis ontsleuteltools kunnen downloaden om hun bestanden terug te krijgen. De poliite werkt daarvoor samen met private bedrijven zoals McAfee en Kaspersky. De tools die worden aangeboden bestaan uit een combinatie van technische hulpmiddelen en in beslag genomen sleutels.