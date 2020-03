Criminelen stelen data bij Tesla- en SpaceX-toeleverancier

Criminelen hebben data gestolen bij het Amerikaanse bedrijf Visser. Visser is een toeleverancier voor onder meer Tesla, SpaceX en Boeing. Een gedeelte van de gestolen data is door de criminelen online gezet. Vermoedelijk gebruikten de criminelen de DoppelPaymer-ransomware.

Het in Denver, Colorado gevestigde Visser Precision produceert op maat gemaakte onderdelen voor meerdere bedrijven, waaronder bedrijven in de auto- en luchtvaartsector. In een verklaring - ingezien door onder meer TechCrunch - geeft het bedrijf toe slachtoffer te zijn van een criminele cyberaanval. Hierbij is toegang tot data geweest, waarbij mogelijk data is gekopieerd. Wat voor aanval er precies is geweest, zegt het bedrijf niet. Wel is Visser nu naar eigen zeggen volledig operationeel.

TechCrunch schrijft op basis van beveiligingsonderzoekers dat het bedrijf slachtoffer werd van de DoppelPaymer-ransomware. Deze malware versleutelt computerdata, maar stuurt deze bestanden eerst naar externe servers. Normaal gesproken waarschuwen de criminelen bij deze malware een bedrijf om te betalen. Als dat niet gebeurt is de sanctie doorgaans dat de informatie wordt geopenbaard. Hoeveel de criminelen van Visser wilden, is niet bekend.

De onderzoekers denken dat de criminelen de ransomware gebruikten, omdat er eerder op een ongenoemde site informatie werd gepubliceerd. Deze informatie zou afkomstig zijn van Visser Precision. Onder deze documenten zouden bijvoorbeeld geheimhoudingsovereenkomsten tussen Visser en klanten zitten, zoals met Tesla en SpaceX. Een ander bestand zou een gedeeltelijk schematische weergave zijn van een raketantenne van Lockheed Martin.

In een reactie zegt Lockheed Martin bekend te zijn met de situatie bij Visser Precision en hun standaardreactieproces te volgen als toeleveranciers met cybercriminaliteit te maken hebben. De andere genoemde bedrijven hebben nog niet gereageerd. DoppelPaymer wordt sinds afgelopen juni verspreid en slaat vooral bij bedrijven toe. Het gevraagde losgeld bedraagt vaak miljoenen euro's. In november vorig jaar zijn er tientallen bedrijven getroffen.