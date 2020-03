Tweede Kamer hoeft broncode van Debat Direct-app niet openbaar te maken

De Rechtbank Overijssel heeft een beroep om de broncode van de Debat Direct-app van de Tweede Kamer openbaar te maken, ongegrond verklaard. De Tweede Kamer wil de broncode niet openbaar hebben uit veiligheidsoverwegingen.

De broncode van de Debat Direct-app is niet feitelijk al openbaar en de Tweede Kamer valt niet onder de Wet openbaarheid van bestuur, waardoor de broncode ook niet openbaar gemaakt hoeft te worden. Dat vonnist de Rechtbank Overijssel. Debat Direct is een gratis app waarmee vergaderingen van de Tweede Kamer te volgen zijn. "Bij het omzetten van de ene vorm naar de andere vorm, van broncode naar app, gaat er veel waarde verloren, wat reeds impliceert dat de informatie die de app bevat en die de broncode bevat niet een-op-een overeenkomen", stelt de rechtbank. Aan de beoordeling of de broncode geldt als informatie neergelegd in documenten wordt niet toegekomen.

Jos van den Oever, technology advisor bij Stichting NLnet en deskundige op het gebied van vrije software en open standaarden, verzocht de voorzitter van de Tweede Kamer begin 2018 om de broncode van de Debat Direct-app aan hem te verstrekken. Die app is alleen beschikbaar voor iOS, Android en Windows. Van den Oever gebruikt Linux en wilde de app zelf aanpassen, zodat die op dat besturingssysteem kan draaien.

De Tweede Kamer heeft auteursrecht op de broncode van de app en zou dus tot publicatie kunnen overgaan, maar weigerde dit. Als reden noemde de Tweede Kamer dat de broncode niet openbaar is en er ook geen verplichting is deze open te stellen. Daarnaast beriep de Tweede Kamer zich op mogelijke veiligheidsrisico's. Openbaarmaking zou tot 'manipulatie van het informatiekanaal kunnen leiden'. Daarbij beargumenteerde de Tweede Kamer dat de app zoals gebruikers die draaien, en de backend op de systemen van de Tweede Kamer, twee delen van een geheel zijn.

Hier stelde de eiser tegenover dat de communicatie tussen de servers van de Tweede Kamer en clients ook zonder broncode te analyseren is. "Ik vind het onveilig om de broncode niet openbaar te maken. Het gaat hier om software die wordt uitgevoerd op mijn telefoon, niet op de servers van de Tweede Kamer", schreeft Van den Oever vorig jaar op iBestuur.

Van den Oever erkende dat Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing is op de Tweede Kamer en beriep zich daarom op de Wet hergebruik overheidsinformatie. De Who is bedoeld om burgers de herbruikbare vorm van publieke informatie te geven. Zowel de app als de daaraan ten grondslag liggende broncode is volgens hem aan te merken als informatie die is neergelegd in documenten als bedoeld in de Who. De rechtbank ging hier niet in mee. Van den Oever beraadt zich nog op een gang naar de Raad van State. De Tweede Kamer gaf volgens hem tijdens het proces wel aan dat nieuwe projecten misschien openbaar gemaakt worden. "Daar heb ik nog niets van gezien", aldus Van den Oever.

Hij kreeg tijdens zijn initiatief bijval van de Free Software Foundation Europe, die onder andere campagne voert voor openbaarmaking van publiek gefinancierde software als vrije software, onder de noemer Public Money, Public Code. Nico Rikken van de FSFE wees er eerder tegenover Tweakers al op dat de Wet hergebruik overheidsinformatie de Nederlandse implementatie van de Europese Public Sector Information-richtlijn betreft. "In die richtlijn staat expliciet dat het niet de bedoeling is dat software eronder valt. Deze uitzondering is echter niet overgenomen in de Nederlandse Who en dus lijkt het mogelijk om de broncode van de Debat Direct-app op te vragen", stelde hij toen.