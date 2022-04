Het enige wat Jos van den Oever wil, is af en toe naar een Tweede Kamerdebat op zijn telefoon kijken, maar dat kan niet. Daarom vocht hij zich in de afgelopen twee jaar helemaal naar de Raad van State. Zijn strijd staat symbool voor de worsteling van de Nederlandse overheid met opensourcesoftware en beschikbare broncode. Woensdagochtend dient de zaak van Van den Oever bij de hoogste algemene bestuursrechter, de Bestuursafdeling van de Raad van State.

Jos van den Oever gebruikt Firefox OS. Toegegeven, hij is een van de weinigen, maar het werkt wel. Voor werk gebruikt hij LineageOS, en hij wil een PinePhone met Plasma Mobile erop, want, zoals hij zelf zegt: "Ik ben een KDE-man." Bovendien, zegt hij, is het belangrijk dat het besturingssysteem van zijn telefoon te bestuderen en aan te passen is. Het mag duidelijk zijn: Van den Oever houdt van opensourcesoftware. Hij wil niet aan iOS, of aan Android met alle Google-diensten, en gebruikt Linux op zijn pc, maar loopt daarbij soms tegen problemen aan. Een van die problemen draait om de Debat Direct-app.