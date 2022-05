Ministerie begint gesloten bugbountyprogramma voor CoronaMelder

De Nederlandse CoronaMelder-app heeft een eigen bugbountyprogramma. Ethische hackers kunnen kwetsbaarheden in de app voortaan via dat platform melden. Het gaat wel om een gesloten programma via een bedrijf.

Het bugbountyprogramma van de Nederlandse corona-app ging om 13.37 live. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei in oktober al dat er een dergelijk programma zou komen, maar nu is dat er definitief. Via het programma kunnen hackers die kwetsbaarheden in de app vinden die doorgeven. De beloningen daarvoor zijn niet openbaar, maar het lijkt vooral om materiële goederen te gaan en niet om geld. De site noemt bijvoorbeeld een hoodie of tickets voor een hackersfestival.

Het bugbountyprogramma is niet open maar gesloten. Het ministerie is daarvoor een samenwerking aangegaan met het Nederlandse Zerocopter, dat een eigen bugbountyplatform heeft. Hackers kunnen daar niet zomaar bugs melden, maar moeten zich eerst aanmelden door een e-mail te sturen. Daarom is ook de scope van het programma niet bekend, of de werkwijze waar onderzoekers zich aan moeten houden. "Alle ethisch hackers die aangesloten zijn op ons platform worden gecontroleerd op vaardigheden, reputatie en het vermogen om een duidelijk rapport in te dienen. Daarnaast doen we ook een id-verificatie voordat je toegang krijgt tot de bugbountyprogramma’s", schrijft Zerocopter.

Het gesloten programma is opvallend, omdat de overheid voor zijn eigen responsible disclosure-beleid doorgaans verwijst naar de richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum. Wel kunnen hackers die niet bij Zerocopter zijn aangesloten issues melden op de openbare GitHub-pagina, waar de broncode van de CoronaMelder-app staat.