Een whitehat hacker heeft details over drie kwetsbaarheden in iOS online gezet. Dat deed hij niet zomaar; hij ergerde zich aan Apples lakse houding als het gaat om het oplossen van bugs die via onderzoekers binnenkomen. En hij staat daar bepaald niet alleen in.

Drie maanden wachtte illusionofchaos, zoals ethisch hacker Denis Tokarev zich noemt, op Apples antwoord rondom zijn bevindingen. Hij vond meerdere kwetsbaarheden in besturingssysteem iOS, en waarschuwde Apple daarvoor. Maar Apple reageerde niet. Na weken radiostilte was de ethisch hacker het zat; hij publiceerde op zijn blog informatie informatie over de kwetsbaarheden. Daarmee kan in principe iedereen met de juiste skills een exploit maken waarmee gebruikersgegevens konden worden gestolen. Normaal gesproken gaat het melden over een kwetsbaarheid simpel. De hacker vindt een zwakheid, geeft het door aan het bedrijf, en dat repareert het binnen een vooraf bepaalde periode. In ruil daarvoor krijgt de ontdekker meestal een beloning of op z'n minst een schouderklopje. Maar illusionofchaos vond dat hij daarop te lang moest wachten. Hij staat daarmee bepaald niet op zichzelf. In het verleden hebben veel hackers geklaagd over Apples afhandeling van bugbounty's. Die afhandeling zou stroef en traag verlopen.