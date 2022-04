Apple begint met uitleveren van speciale iPhones aan beveiligingsonderzoekers

Apple is begonnen met het leveren van speciale iPhones voor beveiligingsonderzoekers. Het bedrijf heeft inmiddels meerdere onderzoekers laten weten dat de telefoons uit het Security Research Device Program hun kant op komen.

Het is niet duidelijk hoeveel onderzoekers al bericht hebben gehad en of ze de telefoons al hebben ontvangen, maar volgens MacRumors heeft Apple al met meerdere onderzoekers contact opgenomen. Het gaat om iPhones met minder restricties dan uitvoeringen voor consumenten. Onderzoekers kunnen de toestellen gebruiken om kwetsbaarheden in iOS te vinden. Met standaard iPhones is dat vanwege containerpolicies in het besturingssysteem vaak lastig, maar met de speciale iPhones hebben de onderzoekers meer rechten. Zo is shell-toegang mogelijk op de telefoons, en kunnen gebruikers allerlei tools draaien die normaal niet toegestaan zijn. Ook krijgen onderzoekers toegang tot bepaalde hardwarecomponenten zoals de Secure Enclave.

Apple kondigde in juli het Security Research Device Program al aan, maar begon toen nog niet met het uitdelen van de telefoons. Er zitten wel eisen aan het programma. De telefoons zijn alleen bedoeld voor onderzoekers die lid zijn van het Apple Developer Program, en onderzoekers moeten in het verleden al eens kwetsbaarheden in iOS hebben gevonden om in aanmerking te komen voor een toestel.

De telefoons worden in bruikleen verstrekt voor maximaal een jaar, al kan die periode op verzoek verlengd worden. Deelnemers aan het programma krijgen toegang tot een speciaal Apple-forum om over bugs te praten met Apple-technici, en krijgen extra documentatie over de iPhone. Wel zijn onderzoekers verplicht bugs te melden via Apples bugbountyprogramma. Daarmee kunnen ze maximaal een miljoen dollar verdienen. Dat is minder dan er op de commerciële markt wordt betaald voor iOS-kwetsbaarheden.