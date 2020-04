Apple betaalt 75.000 dollar voor lek waarmee iPhonecamera kon worden overgenomen

Apple heeft 75.000 dollar betaald aan een beveiligingsonderzoeker die verschillende kwetsbaarheden ontdekte in Safari. Daarmee wist hij de camera en microfoon van een iPhone over te nemen, mits een slachtoffer eerder bepaalde permissies had gegeven.

De hacker, Ryan Pickren, beschrijft op zijn blog hoe hij in totaal zeven bugs wist te vinden in Safari. De kwetsbaarheden zaten in de manier waarop Safari url's parset en web origins beheert. Op die manier kon hij de browser laten denken op een bepaalde site te zijn, terwijl het in werkelijkheid om een ander domein ging. Pickren demonstreert in zijn blogpost hoe hij op die manier de camera en microfoon van een gebruiker kan overnemen op zowel de iPhone als op een desktop met macOS. Dat doet hij door de browser te laten denken dat de gebruiker op bijvoorbeeld Skype zit, terwijl het in werkelijkheid om een ander domein gaat. Hij gaat er daarvoor wel vanuit dat het slachtoffer eerder al camera- en microfoonpermissies heeft gegeven aan die specifieke site. Safari maakt het mogelijk permissies per website in te stellen.

Pickren deelde zijn bevindingen met Apple. Omdat hij daarmee een zero click-toegangsmethode naar gevoelige data had gevonden kreeg hij 75.000 dollar, omgerekend 69.300 euro, uitgekeerd van het bedrijf. Naast de drie bugs om de cameratoegang te krijgen vond hij ook nog enkele andere bugs. Die zijn door Apple gerepareerd in iOS 13.4 en Safari 13.1.