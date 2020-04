Apple: lek in mailclient iOS vormt geen direct gevaar en update komt snel

Het afgelopen week ontdekte lek in iOS dat toegang geeft tot de mailclient, vormt volgens Apple geen direct gevaar voor gebruikers. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat het probleem in de praktijk misbruikt is.

Apple heeft een verklaring over de woensdag gepubliceerde kwetsbaarheid verstrekt aan Bloomberg. Daarin staat dat het onderzoek van het beveiligingsbedrijf geanalyseerd is en dat de conclusie is dat er geen direct risico is voor gebruikers. "De onderzoeker heeft drie problemen met Mail gevonden, maar opzichzelfstaand zijn deze niet voldoende om de beveiliging van iPhones en iPads te omzeilen", claimt Apple. Het bedrijf voegt daar aan toe dat het geen bewijzen heeft gevonden dat de lekken voor misbruik ingezet zijn tegen gebruikers. De woensdag al beloofde fix komt 'snel', meldt Apple verder.

Beveiligingsbedrijf ZecOps publiceerde woensdag over een lek in iOS waarmee toegang tot de mailclient van gebruikers te verkrijgen is via een speciaal vervaardigde e-mail. Het bedrijf zou Apple al in februari ingelicht hebben. ZecOps meldde toen wel dat het lek is misbruikt voor aanvallen op onder meer topmensen van bedrijven. Voor het slagen van gerichte aanvallen zou het niet nodig zijn dat doelwitten de mail openen en ze zouden ook niets merken van een aanval, alleen zou de mailclient wat trager functioneren. Wanneer de fix precies verschijnt maakt Apple nog niet bekend. Deze zit al in de bèta van iOS 13.4.5.