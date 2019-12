Apple stelt zijn bugbeloningsprogramma open voor iedereen

Apple heeft zijn beloningsprogramma voor beveiligingsonderzoekers die bugs melden uitgebreid, waardoor nu iedereen zich kan aanmelden. Voorheen was er een uitnodiging voor nodig. Ook wordt het programma uitgebreid van alleen iOS naar andere besturingssystemen.

Op een webpagina heeft Apple uiteengezet waar een beveiligingsonderzoeker aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een betaling. Zo moet de onderzoeker de eerste zijn die een bug meldt en moet er een duidelijk rapport inclusief werkende exploit worden opgestuurd. Wie iets vindt, kan zijn of haar rapport mailen naar Apple. De maximale beloning, voor een exploit waarbij de kernelbeveiliging wordt omzeild zonder dat daar input van de gebruiker voor nodig is, bedraagt 1 miljoen dollar. Overigens krijgen onderzoekers 50 procent extra als de bug in een bètaversie is ontdekt.

Tegelijkertijd breidt Apple het bugmeldingsprogramma uit, waarbij niet alleen beveiligingsproblemen met iOS gemeld kunnen worden, maar ook andere software, zoals macOS, iCloud, tvOS, watchOS en iPadOS.

Voorheen konden alleen geselecteerde beveiligingsonderzoekers in aanmerking komen voor een beloning bij het melden van een bug. Het programma bestaat sinds 2016.