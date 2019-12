Google Play Movies maakt content Netflix en Disney+ doorzoekbaar

Google heeft de mogelijkheid toegevoegd aan Play Movies om de bibliotheken van Netflix en Disney+ te doorzoeken. Het was al mogelijk om het aanbod van andere partijen te bekijken, maar deze twee aanbieders ontbraken nog.

De koppeling met Netflix en Disney+ lijkt enigszins stilletjes te zijn doorgevoerd; Android Police ontdekte de mogelijkheid in de Play Movies-applicatie. Op een supportpagina bij Google zijn beide streamingproviders in de lijst met ondersteunde diensten verschenen.

Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid om content van Netflix of Disney+ te doorzoeken via Play Movies, moet hiervoor wel een account hebben op deze diensten en de applicatie op de smartphone hebben staan. Na het koppelen van het account aan Play Movies wordt de desbetreffende videobibliotheek doorzoekbaar in Play Movies. Daarnaast werkt dit vooralsnog alleen voor Amerikanen, en is het nog niet bekend wanneer de functionaliteit ook voor Europeanen wordt uitgebracht.

Er lijken meer wijzigingen voor Play Movies aan te komen, aangezien er eerder deze maand aanwijzingen naar buiten kwamen voor ondersteuning van Dolby Vision. Voorbereidingen hiervoor lijken al te zijn getroffen, zo bleek uit het ontleden van een nieuwe versie van de Play Movies-app.