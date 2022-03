Google Play Movies biedt films met hdr10+ aan op smart-tv's van Samsung

Google is begonnen met het aanbieden van films in combinatie met de hdr-standaard hdr10+ op Play Movies, al is dat vooralsnog beperkt tot smart-tv's van Samsung. Deze filmdienst bood al langer films met hdr aan en had al ondersteuning voor Dolby Vision.

Samsung, het belangrijkste bedrijf achter de open hdr-standaard hdr10+, meldt dat Google Play Movies sinds juli hdr10+-ondersteuning aanbiedt en dat dat vanaf nu ook daadwerkelijk is te gebruiken. 'De hdr10+-dienst is nu beschikbaar op Samsung smart-tv's in 117 landen', aldus het bedrijf. Op een niet-Samsung-televisie met Android TV toont de Play Movies-app nog geen ondersteuning voor hdr10+. Volgens Samsung is Google Play Movies van plan om hdr10+ in de toekomst ook te ondersteunen op andere platforms, maar het bedrijf zegt niet om welke platforms het gaat of op welke termijn dat gaat gebeuren.

De Zuid-Koreaanse fabrikant zegt dat er nu allerlei titels in 4k-resolutie en met hdr10+ bekeken kunnen worden, waaronder Joker, Aquaman, Wonder Woman, Shazam en Crazy Rich Asians. De ondersteuning van hdr10+ is echter geen exclusieve aangelegenheid, aangezien deze titels in Play Movies ook beschikbaar zijn met de concurrerende en dominantere standaard Dolby Vision, dat net als hdr10+ gebruikmaakt van dynamische metadata. Begin dit jaar kondigde Samsung de komst van hdr10+ naar Play Movies al aan en zei toen dat de standaard beschikbaar zal komen voor alle uhd-titels van de filmdienst.

Voorlopig kan Google Play Movies nog niet tippen aan het aanbod en de ondersteuning van hdr- en audiostandaarden bij films in de Apple TV-app. Apple biedt meer dan zeshonderd 4k-titels aan in combinatie met Dolby Vision en als die ondersteuning ontbreekt, is er soms nog ondersteuning voor hdr10. In bepaalde gevallen is bij het Apple-aanbod ook ondersteuning voor Dolby Atmos, al betreft dit de lossy variant die via Dolby Digital Plus wordt aangeboden. Wat audio betreft gaat Play Movies niet verder dan een reguliere 5.1-ondersteuning.