Eurocommissaris spreekt met Netflix over mogelijke maatregelen tegen piekdrukte

De Eurocommissaris Thierry Breton heeft met Netflix-ceo Reed Hastings gesproken over mogelijkheden voor als het komende tijd online drukker wordt. Vanwege de lock-downs in veel landen zitten veel meer mensen thuis dan gebruikelijk.

Breton sprak met Hastings onder meer over de mogelijkheid over een verlaging van de resolutie in piekuren, meldt Politico. Netflix zou dan de druk op de bandbreedte kunnen verlagen door streams standaard in sd aan te bieden in plaats van hd.

Het is onbekend in hoeverre die maatregelen nu al nodig zijn. Hoewel sommige diensten kampten met capaciteitsproblemen door de vele mensen die thuis zitten door de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, is het onbekend in hoeverre providers problemen signaleren met de beschikbare bandbreedte op piekuren.

De Europese Commissie en BEREC, de koepelorganisatie van Europese telecomtoezichthouders, willen een systeem opzetten om capaciteitsproblemen tijdig te kunnen zien aankomen en daarop te anticiperen. Netflix heeft niet gereageerd op het bericht van Politico.