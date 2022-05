Disney+ lijkt in VK te zijn begonnen met herstellen van streamingkwaliteit

Disney lijkt te zijn begonnen met het terugdraaien van de in maart ingestelde bandbreedtebeperkingen voor streamingdienst Disney+. Het bedrijf is hiermee naar eigen zeggen begonnen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Disney heeft aan Forbes laten weten dat alle beperkingen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn opgeheven. Op Twitter melden gebruikers wisselende ervaringen. Sommigen zien daadwerkelijk dat de volledige 4k-resolutie weer wordt gehaald, inclusief ondersteuning van Dolby Atmos en de gebruikelijke bitrates van de periode voor maart. Anderen melden dat er nog steeds geen Dolby Atmos beschikbaar is bij in ieder geval een aantal titels die het ondersteunen.

Vermoedelijk gaat het om een geleidelijk herstel van de Disney+-streamingkwaliteit. Wanneer andere Europese landen aan de beurt zijn, is niet bekend. Momenteel lukt het om een aantal streams inclusief Dolby Atmos af te spelen, maar bijvoorbeeld bij The Mandolorian lukt dat niet; daar blijft het steken op Dolby Digital Plus. Netflix leek in mei al te zijn begonnen om de kwaliteit van zijn streams geleidelijk te herstellen; het bedrijf wilde daar toen geen nadere informatie over geven.

Forbes-auteur John Archer schrijft dat de timing van het opheffen van de beperkingen samenvalt met het debuut van Hamilton, een verfilming van de gelijknamige Broadway-musical. Deze titel komt op 3 juli beschikbaar op Disney+ en bevat ondersteuning voor Dolby Atmos. Dat betreft overigens de lossy variant, waarbij niet Dolby TrueHD maar Dolby Digital Plus wordt gebruikt.

Halverwege maart bleek dat EU-commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton, met Netflix sprak over de mogelijkheid van het verlagen van de resolutie van de streams. Al snel bleek dat Netflix de kwaliteit van zijn videostreams had verlaagd en veel andere streamingdiensten volgden dat voorbeeld. Deze maatregelen kwamen voort uit de vrees dat er wellicht capaciteitsproblemen konden ontstaan, gelet op de flinke toename van thuiswerken door de coronacrisis. Veel providers gaven overigens aan geen problemen te verwachten.