Disney+ krijgt GroupWatch-functie om op afstand samen te kijken

Disney+ krijgt een GroupWatch-functie, waarmee maximaal zeven gebruikers op afstand een film of serie tegelijkertijd kunnen bekijken. De functie is uitgebracht in de Verenigde Staten en komt 'later deze herfst' beschikbaar in Europa.

Met GroupWatch kunnen gebruikers samen met zes andere Disney+-abonnees in realtime series en films op de streamingdienst bekijken. Gebruikers kunnen een uitnodiging maken via de mobiele app of de webversie van Disney+ en de stream eventueel op een groot scherm bekijken via ondersteunde smart-tv's of streamingapparaten zoals Chromecasts, Android TV-apparaten of Roku-dongles. Gebruikers kunnen ook in realtime op de video reageren met zes verschillende emoji en de video voor alle kijkers pauzeren of terugspoelen.

Disney is niet de eerste partij die een dergelijke functie introduceert. Zo heeft Prime Video van Amazon al een soortgelijke 'watch party'-functie. Ook zijn er bijvoorbeeld browserextensies die deze functionaliteit bieden, zoals Netflix Party en Scener.

De GroupWatch-functie is door Disney eerder deze maand getest in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en deze week uitgebracht in de VS. Disney meldt dat de functie 'later deze herfst' in Europa wordt uitgebracht. Het is nog niet duidelijk wanneer GroupWatch exact naar Nederland en België komt.