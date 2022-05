Disney+ begint met aanbieden GroupWatch in Nederland

Streamingdienst Disney+ is begonnen met het aanbieden van de functie GroupWatch in Nederland. Met de functie is het mogelijk om met zeven mensen tegelijk een bepaalde stream te kijken en erop te reageren.

De functie heet ook in het Nederlands GroupWatch, zo is te zien in de mail die abonnees kregen, in de interface van de streamingdienst en op de openbare Hulp-pagina's. Gebruikers kunnen door op het icoon te klikken zes mensen uitnodigen om samen mee te kijken, waarna de stream ook bij iedereen op dezelfde momenten pauzeert of eventueel terugspoelt. Reageren kan alleen met emoji's, er zijn geen andere manieren van communicatie ingebouwd.

Disney+ vereist wel dat de gebruikers allemaal een eigen abonnement of profiel hebben en bovendien in hetzelfde land zitten. Gebruikers kunnen deelnemen aan een enkele Groupwatch-sessie tegelijk. De functie kwam al eerder uit in enkele andere landen en toen zei Disney dat GroupWatch 'later in de herfst' beschikbaar zou zijn op meer plekken.

Disney is niet de eerste partij die een dergelijke functie introduceert. Zo heeft Prime Video van Amazon al een soortgelijke 'watch party'-functie. Ook zijn er bijvoorbeeld browserextensies die deze functionaliteit bieden, zoals TeleParty en Scener.