Amazon brengt betaalde tv-zenders in Prime Video Channels uit in Nederland

Amazon start vanaf donderdag in Nederland met Prime Channels. Dat zijn kanalen waar klanten on-demand bestaande tv-zenders kunnen toevoegen aan hun normale Prime-abonnement. Onder andere Film1 is als zo'n kanaal beschikbaar.

Klanten kunnen Video Channels als een soort add-on toevoegen aan hun bestaande pakket, schrijft Amazon in een persbericht. Het gaat om betaalde pakketten waarmee klanten per kanaal betalen om het in Prime te kijken. In Nederland zijn er vijftien Video Channels te koop, waaronder Film1, StarPlayz, hayu en MGM. Film1 kost vijf euro per maand.

Video Channels bestonden al langer in de VS en in andere landen zoals Duitsland. In de Verenigde Staten waren 150 kanalen beschikbaar. Amazon zegt dat de kanalen maandelijks opzegbaar zijn, en dat er voor ieder kanaal een gratis proefperiode is voor twee weken.