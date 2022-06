Disney komt volgend jaar met nieuwe streamingdienst onder Star-merknaam

Disney komt in 2021 met een nieuwe internationale streamingdienst. De dienst wordt uitgebracht onder de Star-merknaam. Het bedrijf laat nog niet weten in welke landen de dienst beschikbaar komt. Ook de abonnementstarieven zijn nog niet bekend.

Disney-ceo Bob Chapek maakt zijn plannen bekend bij de bespreking van de kwartaalcijfers met investeerders. De nieuwe streamingdienst krijgt content van bedrijven die al in het bezit van Disney zijn. Hieronder vallen ABC Studios, Fox Television, FX, Freeform, 20th Century Studios en Searchlight. "We willen onze Disney+-strategie volgen, door content in te brengen die we al bezitten en deze te distribueren onder een succesvol internationaal merk dat we ook al bezitten. Dat is, natuurlijk, Star", zo vertelt de ceo. Het bedrijf wil naar eigen zeggen het technische platform van Disney+ gebruiken voor de nieuwe dienst.

Disney maakte in februari bekend dat Hulu, een andere streamingdienst van Disney, mogelijk in 2021 internationaal beschikbaar zou komen. Chapek maakt niet duidelijk of deze uitbreiding nog steeds in de planning staat. Wel vertelt Chapek dat de komende Star-dienst verschilt met Hulu. Zo vertelt hij dat het nieuwe platform geen content van derde partijen onder licentie zal krijgen, zoals bij Hulu. Ook heeft Hulu naar eigen zeggen 'geen merkbekendheid buiten de VS'.

Verder maakt het bedrijf nog geen details over de komende Star-dienst bekend. Disney houdt 'in de komende maanden' weer een investor day, waar de mediagigant meer details over zijn plannen voor zijn streamingdiensten zal delen. Hieronder vallen Disney+, Hulu, ESPN+ en de Star-merknaam.

Disney laat verder weten dat zijn Disney+-streamingdienst momenteel ruim 60,5 miljoen abonnees heeft. Ook vertelt het bedrijf dat de nieuwe Mulan-film op 4 september direct naar Disney+ komt, maar abonnees moeten een meerprijs van 30 dollar betalen voor de film. Disney noemt dat Premier Access en de prijs kan volgens Chapek variëren per regio. In landen waar de streamingdienst niet beschikbaar is, gaat Mulan op diezelfde dag in première in bioscopen.

Disney heeft al meerdere streamingdiensten