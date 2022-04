Disney+ wordt in februari 2 euro per maand duurder door toevoeging Star-dienst

Disney+ gaat de prijs van zijn maandelijkse abonnement verhogen. De prijs gaat vanaf 23 februari volgend jaar in Europa van 6,99 naar 8,99 euro. De prijsverhoging hangt samen met de toevoeging van de Star-streamingdienst als nieuw onderdeel aan Disney+.

In het kader van Disney Investor Day 2020 heeft het bedrijf laten weten dat de prijs voor de Disney+-streamingdienst vanaf 23 februari 2021 naar 8,99 euro per maand gaat, of 89,99 euro voor een heel jaar. Deze prijsverhoging komt door de volledige integratie van Star. Volgens Disney wordt Star toegevoegd in de vorm van een nieuwe onderdeel binnen de streamingdienst, waarbij nieuwe series, films en documentaires beschikbaar komen.

Veel details over welke titels allemaal te verwachten zijn, geeft het bedrijf nog niet. Maar tijdens de presentatie liet Rebecca Campbell van The Walt Disney Company weten dat het onder meer gaat om tv-series en films van Disney Television Studios, FX en de Disney-bibliotheek. Het zal een meer op volwassenen gericht onderdeel worden met daarnaast ook content van ABC, Freeform, Searchlight en 20th Century Studios-merken. Star zal enige overeenkomsten hebben met de in de VS aanwezige dienst Hulu, al is een verschil dat Star geen content van derde partijen onder licentie zal krijgen.

Het bedrijf maakte ook nieuwe cijfers bekend over de abonneeaantallen. Disney+ heeft nu wereldwijd 86,8 miljoen betalende abonnees. Dat aantal is bereikt ruim een jaar na de introductie van de dienst in november vorig jaar. Vorige maand maakte Disney nog melding van 73,7 miljoen abonnees voor Disney+. Het bedrijf verwacht dat het tussen de 230 en 260 miljoen abonnees heeft tegen 2024.