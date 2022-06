Disney+ heeft meer dan 60,5 miljoen betalende abonnees

Zo'n negen maanden na de start van Disney+ in Nederland heeft de streamingdienst wereldwijd nu een aantal van meer dan 60,5 miljoen betalende abonnees bereikt. Dat aantal zat in april nog op 50 miljoen betalende abonnees.

In het officiële rapport voor het kwartaal dat op 27 juni eindigde, staat een cijfer van 57,5 miljoen betalende abonnees, maar Disney-ceo Bob Chapek noemde het meeste recente cijfer van 60,5 miljoen betalende abonnees tijdens een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers.

In april zat dat aantal nog op 50 miljoen abonnees en in februari op 28 miljoen. Volgens Chapek is de groei veel hoger dan waar zijn bedrijf rekening mee had gehouden. De coronacrisis zal daar een rol bij hebben gespeeld, maar ook de steeds verdere uitbreiding van de streamingdienst naar steeds meer landen.

Op 15 september komt de dienst beschikbaar in acht nieuwe Europese landen: België, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en Luxemburg. Disney+ begon vorig jaar in september met een proefperiode van twee maanden in Nederland en is sinds 12 november officieel beschikbaar. De dienst kwam toen ook uit in de VS.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Disney in totaal meer dan 100 miljoen abonnees heeft als sportzender ESPN en de Amerikaanse streamingdienst Hulu worden meegenomen. Disney+ is in de kwartaalcijfers goed voor 57,5 miljoen abonnees en Hulu en ESPN zijn goed voor respectievelijk 35,5 en 8,5 miljoen abonnees.

De omzet van Disney kwam in het afgelopen kwartaal uit op 11,8 miljard dollar, wat 42 procent lager is in vergelijking met hetzelfde kwartaal uit 2019. Dit is deels toe te schrijven aan de coronapandemie, waardoor bijvoorbeeld verschillende pretparken van het bedrijf gedurende het gehele kwartaal gesloten waren. Het bedrijf maakte een verlies van 4,7 miljard dollar, terwijl een jaar geleden nog een winst van 1,4 miljard dollar werd genoteerd.