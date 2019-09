Disney+ start met gratis proefperiode van twee maanden in Nederland

Disney is in Nederland begonnen met het aanbieden van een gratis probeerversie van zijn streamingdienst. Er zijn apps beschikbaar voor Disney+ en de dienst is via de browser te gebruiken. Na twee maanden moeten gebruikers betalen.

De probeerversie is alleen in Nederland beschikbaar. Aanmelden is mogelijk via de website en via de Disney+-app voor Android of voor iOS en tvOS. Ook zijn er er apps voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Bij het aanmelden moet een betaalmethode opgegeven worden, maar als gebruikers voor 12 november opzeggen hoeven ze niet te betalen voor de proefperiode van twee maanden.

Tijdens de proefperiode is er een beperkt aanbod van films en series beschikbaar die al eerder zijn uitgebracht. De series die exclusief voor de Disney+ worden gemaakt komen pas vanaf 12 november naar de streamingdienst. Een abonnement kost dan 7 euro per maand of 70 euro per jaar.

Films en series zijn vanuit de browser te bekijken, maar niet te downloaden. Dat kan wel vanuit de Android- en iOS-apps. Met één account is het mogelijk om zeven profielen te maken en er kunnen gelijktijdig vier streams bekeken worden.