Disney+-app komt uit voor recente Samsung-televisies

Disney heeft een app uitgebracht van zijn streamingdienst Disney+ voor Samsung-televisies. Tot nu toe was er alleen een app voor tv's van LG. Disney+ komt volgende week officieel uit, maar is in Nederland al anderhalve maand te proberen.

De app is te downloaden via de Samsung Smart Hub, zo laat Disney weten aan Tweakers. Daarbij is de app alleen beschikbaar voor televisies uit 2017 en nieuwer. Op tv's van daarvoor is de app niet te vinden in de downloadwinkel. Samsung is marktleider in Nederland op het gebied van tv's, maar het is onbekend hoeveel gebruikers een tv hebben staan die van voor 2017 is en dus incompatibel met de app. Gebruikers van Disney+ met een oudere Samsung-tv kunnen wel een Google Chromecast gebruiken om beelden uit Disney+ te streamen naar tv's.

Streamingdienst Disney+ is sinds half september in een testfase in Nederland. Die loopt volgende week af. Dan brengt het bedrijf zijn streamingdienst officieel uit in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Een release in Australië en Nieuw-Zeeland volgt een week later. De dienst komt in de eerste maanden van volgend jaar uit in België: Disney noemt maart 2020 als uiterste releasedatum voor Disney+ in West-Europa.