Netflix verwacht minder groei op korte termijn door Disney+ en Apple TV+

Streamingdienst Netflix verwacht 'bescheiden tegenwind' op korte termijn door de introductie van concurrenten als Disney+, Apple TV+ en HBO Max. Op de lange termijn is er nog genoeg ruimte voor groei, verwacht het bedrijf.

Netflix ziet vooral nog veel mogelijkheden tot groei, blijkt uit het kwartaalverslag voor aandeelhouders. "Van de tv-schermtijd in de VS gaat minder dan tien procent gaat naar Netflix en van de mobiele-schermtijd nog veel minder", aldus het bedrijf. "Veel mensen zijn gefocust op de strijd in streaming, maar wij concurreren al jaren met andere streamingdiensten als Amazon en YouTube, en met lineaire tv."

De komst van nieuwe streamingdiensten betekent dat er meer concurrentie is, geeft Netflix toe. "Maar we zijn allemaal klein ten opzichte van lineaire tv. De release van deze nieuwe diensten zal veel lawaai opleveren. Daarom verwachten we bescheiden tegenwind voor onze groei op korte termijn, maar we verwachten prima te blijven groeien op lange termijn."

Streamingdiensten onderscheiden zich van elkaar met exclusieve content. "Wij denken dat de meest waarschijnlijke uitkomst van de release van deze nieuwe diensten is dat deze de verschuiving van lineaire tv naar on-demand zullen versnellen." Disney+ is al beschikbaar als gratis probeerversie in Nederland en komt op 11 november uit. Apple komt begin november met TV+.

Netflix heeft intussen rond 157 miljoen betalende abonnees. Die brengen in totaal een omzet binnen van rond 5,2 miljard dollar en dat is ongeveer twintig procent meer dan dezelfde periode een jaar geleden. De brutowinst of ebitda kwam uit 1,1 miljard dollar en dat is ruim verrtig procent meer dan een jaar geleden.