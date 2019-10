'Netflix test variabele afspeelsnelheid op Android'

Netflix lijkt een test te doen met een variabele afspeelsnelheid in zijn Android-app. Daardoor kunnen gebruikers films en series bijvoorbeeld op 1,5x de snelheid afspelen om zo de tijd dat het duurt om te kijken te verkorten.

De opties variëren van 0,5x tot 1,5x, blijkt uit een screenshot dat Android Police online heeft gezet. De site tekent aan dat het alleen meldingen heeft gehad van de functie in de Android-app, maar sluit niet uit dat de test ook draait op andere platforms. Wel zou het gaan om een beperkte test, want anders was het volgens de site meer mensen opgevallen.

Netflix heeft het bestaan van de test niet bevestigd, maar er zijn diverse meldingen van te vinden op sociaal netwerk Twitter. Netflix heeft nu op geen enkel platform standaard de optie om series of films versneld of vertraagd te bekijken. Het is onbekend of en wanneer de functie voor andere Netflix-klanten beschikbaar komt.