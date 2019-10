Western Digital introduceert WD Red-ssd's voor nas-systemen

Western Digital brengt ssd's uit die volgens de fabrikant zijn geoptimaliseerd voor gebruik in nas-systemen. De WD Red SA500-ssd's zijn beschikbaar in 2,5"- en m2-formfactor, in capaciteiten van 500GB tot 4TB. Prijzen lopen op van 95 tot 760 euro.

De WD Red SA500-ssd's maken gebruik van de sata-interface en de maximale sequentiële lees- en schrijfsnelheden zijn 560MB/s en 530MB/s. De m2-varianten zijn 80mm lang en beschikbaar met een capaciteit van maximaal 2TB. De 4TB-versie is er alleen in 2,5"-uitvoering.

Western Digital claimt dat de WD Red-ssd's specifiek zijn ontworpen en getest voor 24/7-gebruik. De ssd's zouden lang mee moeten gaan, maar de fabrikant onderbouwt dat niet met technische gegevens. Op de productpagina staat ook niet welk type nandgeheugen de ssd's gebruiken, of welke controllerer in zit.

Vanaf november zouden de ssd's in Nederland en België beschikbaar moeten zijn. De 500GB-variant zal zo'n 95 euro kosten en de europrijs van de 4TB-ssd is 760 euro, meldt Western Digital in een Nederlandstalig persbericht. Er zijn ook varianten van 1TB en 2TB, maar europrijzen daarvan worden niet genoemd.

Western Digital komt ook met nieuwe hdd's voor nas-systemen. Er komt een WD Red-hdd van 14TB voor gebruik in nas-systemen met maximaal acht bays. De hdd ondersteunt volgens de fabrikant een werkbelasting tot 180TB per jaar. Deze harde schijf komt in november uit voor 539 euro. Tegelijkertijd verschijnt er ook een WD Red Pro-hdd van 14TB, die is geschikt voor nas-systemen met 24 bays en kost 629 euro.