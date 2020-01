Western Digital toont prototype van compacte externe 8TB-ssd

Western Digital heeft een prototype van een draagbare externe 8TB-ssd getoond. Deze ssd moet snelheden tot 20Gbit/s kunnen halen. Het bedrijf kondigt ook een usb-stick met een capaciteit van 1TB en twee connectors aan.

Het 8TB-prototype

Western Digital toonde de externe 8TB-ssd tijdens CES, maar geeft geen details over beschikbaarheid of prijs. Wel laat het bedrijf weten dat de ssd gebruikmaakt van een usb 3.2 gen 2x2-interface, waardoor het snelheden tot 20Gbit/s moet kunnen halen, wat zich vertaalt naar 2,5GB/s. Het is nog niet bekend wat voor flashgeheugen Western Digital gebruikt. Vooralsnog lijkt het vooral een demonstratief prototype, dus mogelijk komt de ssd helemaal niet uit.

Daarnaast komt het bedrijf met een usb-stick die een usb-c- en een usb-a-connector heeft. Deze usb-drive heeft een capaciteit van 1TB en moet dankzij die twee connectors aan te sluiten zijn op desktops, laptops en smartphones. Deze usb-stick moet in het eerste kwartaal van 2020 uitkomen in Nederland, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend. Ook de adviesprijs is nog niet bekend.

Western Digital laat ook enkele externe schijven voor gamers zien, maar deze werden eind vorig jaar al uitgebracht. Het gaat hierbij onder andere om een WD_Black P50, een externe ssd met usb 3.2 gen 2x2 en een capaciteit tot 2TB, Daarnaast toont het bedrijf ook twee WD_Black-hdd's: een P10 met capaciteiten tot 5TB en een D10 met een capaciteit van 8TB.

De 1TB-usb-stick (links) en de WD_Black P50