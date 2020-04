Silicon Power introduceert externe ssd van 80x80mm met dikte van 11mm

Silicon Power heeft zijn draagbare PC60-ssd aangekondigd. Het gaat om een draadbare ssd met afmetingen van 80x80mm. De ssd is 11,2mm dik. De PC60 wordt geleverd met een opslagcapaciteit van maximaal 1,92TB. De adviesprijs is nog niet bekend.

De PC60 is de compactste ssd van Silicon Power tot nu toe. De schijf heeft een usb 3.2 gen 2-aansluiting van het type-c. Deze usb-interface haalt doorvoersnelheden tot 10Gbit/s. Volgens Silicon Power haalt de PC60 maximale lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 540 en 500MB/s. Het bedrijf maakt gebruik van 3d-nand, en levert de ssd met opslagcapaciteiten van 240GB, 480GB, 960GB en 1,92TB, zo schrijft Betanews.

De ssd is 80mm hoog, 80mm breed en 11,2mm dik. De fabrikant noemt daarbij geen gewicht in zijn persbericht, maar volgens Betanews weegt de schijf 46 gram. Volgens de producent is de ssd schokvast. De PC60 kan aan een sleutelbos of tas worden gehangen. Silicon Power stelt dat de ssd onder andere is bedoeld als back-upopslagschijf voor onderweg. De fabrikant brengt ook gratis software uit voor cloudopslag, het maken van back-ups, en het versleutelen van de schijf. Hiermee wordt gebruikgemaakt van 256bit-aes-encryptie.

Het is nog niet bekend hoeveel de PC60 gaat kosten. Ook is nog niet duidelijk wanneer het product in Nederlandse en Belgische webshops verschijnt.