ASML leverde in vorige kwartaal vier euv-machines en haalde relatief lage omzet

ASML leverde in het eerste kwartaal van 2020 in totaal vier euv-machines aan zijn klanten. In dat kwartaal behaalde het Veldhovense bedrijf een lagere omzet dan werd verwacht, wat volgens ASML mede werd veroorzaakt door leveringsproblemen.

In een toelichting op de kwartaalcijfers zegt ASML dat het in de afgelopen drie maanden vier euv-machines heeft geleverd, maar dat slechts twee van deze leveringen hebben bijgedragen aan het omzetcijfer. Dat komt doordat sommige klanten hebben gevraagd om de levering van de systemen te versnellen door ze al te verschepen voordat de gebruikelijke factory acceptance tests zijn afgerond. Bij dergelijke tests wordt gekeken of een geproduceerde machine aan de specificaties voldoet en worden eventuele problemen door de fabrikant opgelost, zodat de machine eenmaal ter plaatse meteen in gebruik kan worden genomen. Deze versnelde levering betekent volgens ASML een vertraging in de erkenning voor de omzet, omdat de definitieve afname pas plaatsvindt na een succesvolle installatie door de klant. In het laatste kwartaal van 2019 verkocht het bedrijf 67 nieuwe lithografiesystemen, terwijl dat er in het afgelopen kwartaal 49 waren.

De omzet kwam uit op 2,44 miljard euro, terwijl dat cijfer in het laatste kwartaal van 2019 nog op 4,04 miljard euro uitkwam. De verwachting was dat ASML in het afgelopen kwartaal een omzet van tussen de 3,1 en 3,3 miljard euro zou boeken. De huidige omzet was ook lager dan verwacht door bepaalde vertragingen van leveringen aan Wuhan in China en klanten in andere regio's, die veroorzaakt zijn door aan covid-19 gerelateerde restricties. Ook waren er problemen in de toeleveringsketen. In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de omzet 2,23 miljard euro, wat toen de laagste omzet in twee jaar tijd was. De winst kwam in de afgelopen drie maanden uit op 391 miljoen euro, terwijl die in het laatste kwartaal van vorig jaar nog op 1,1 miljard euro uitkwam. In het eerste kwartaal van vorig jaar kwam de winst uit op 355 miljoen euro.

ASML-ceo Peter Wennink zegt in een verklaring dat er een behoorlijke onzekerheid is over hoe de covid-19-crisis invloed heeft op de productiecapaciteit en de toeleveringsketen. Door de huidige risico's en de onzekerheden geeft het bedrijf geen verwachting voor het inmiddels aangevangen tweede kwartaal, maar Wennink benadrukt dat de vraag nog altijd op peil blijft. ASML heeft nog niet te maken gehad met annuleringen of uitgestelde orders. In het eerste kwartaal kwam er voor bijna 3,1 miljard euro aan orders binnen bij de chipmachinebouwer, terwijl dat bedrag in het laatste kwartaal van 2019 op 2,4 miljard euro uitkwam. Ook gaf hij eerder aan dat de covid-19-uitbraak tot nu toe slechts beperkte gevolgen heeft gehad voor de fabricagecapaciteit van ASML.