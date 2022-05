ASML neemt Duitse fabrikant van keramische en optische vezels over

De in Veldhoven gevestigde chipmachinebouwer ASML heeft een goed tweede kwartaal achter de rug en is voornemens Berliner Glas over te nemen. Deze fabrikant maakt keramische en optische modules, en die zijn belangrijk voor de machines van ASML.

In een toelichting op de kwartaalcijfers zegt ASML dat het is overeengekomen om alle aandelen van het private bedrijf Berliner Glas over te nemen. Het Veldhovense bedrijf zegt dat de keramische en optische modules belangrijk zijn om de toekomstige roadmap van euv- en duv-producten te ondersteunen. De overname is echter nog geen feit; dat is pas het geval als alle relevante toezichthouders hun zegen hebben gegeven. Dat wordt voor het einde van dit jaar verwacht. ASML deelt geen financiële details over de transactie. De bedrijven werken al langere tijd nauw samen.

ASML meldt verder dat het tijdens het vorige kwartaal negen euv-machines heeft geleverd en van die negen verscheepte systemen omzet heeft gerealiseerd voor in totaal zeven machines. Dat komt doordat in twee gevallen de klanten hebben aangegeven de factory acceptance tests uit te stellen tot in hun fabrieken, in plaats van die tests al uit te voeren voordat ze geleverd worden. Daarmee dragen deze twee systemen pas in een volgend kwartaal bij aan de omzet. Die vertraging schrijft topman Wennink toe aan de covid-19-situatie tijdens het tweede kwartaal, waardoor er aan het begin van het tweede kwartaal enkele vertragingen optraden in de productie.

De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro, terwijl dat cijfer in het eerste kwartaal van dit jaar nog uitkwam op 2,44 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 751 miljoen euro, terwijl dat een kwartaal eerder op 391 miljoen euro zat. De 3,3 miljard euro aan omzet was volgens Wennink op 3,6 miljard euro uitgekomen als de levering van de hierboven genoemde twee euv-systemen wel al geheel zou zijn afgerond, inclusief de acceptatietests.

In totaal verkocht het bedrijf 57 nieuwe lithografiesystemen. ASML boekte voor 1,1 miljard aan orders, waarbij het onder meer om drie euv-machines gaat. Het orderboek bedroeg in het eerste kwartaal nog iets meer dan 3 miljard euro, wat destijds was te verklaren door een flinke order van negen euv-machines. Wennink stelt echter dat dat geen reden voor negativiteit is, aangezien het orderboek nu net onder de tien miljard euro zit met 54 euv-systemen.

In een video-interview ging Wennink ook kort in op de progressie die ASML met de euv-technologie boekt. Hij zegt dat euv nu echt op het punt van high-volume manufacturing komt en dat het dus deel van het normale operationele profiel wordt. Hij licht toe dat in het tweede kwartaal goede voortgang is geboekt met het leveren van de modular vessel, wat hij omschrijft als een nieuwe oplossing voor euv, met een in-line tin refill. Deze module schiet laserpulsen op een stroom van tindruppels om breedbandlicht te genereren. De jaarcapaciteit van euv-machines, zoals de NXE:3400C, zal volgens Wennink volgend jaar op 45 tot 50 systemen uitkomen.