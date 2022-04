ASML meldt brand in Duitse fabriek, schade is nog onbekend

ASML heeft op maandag bekendgemaakt dat er een brand is geweest in een fabriek in Berlijn, waar componenten worden geproduceerd voor lithografiemachines. Het bedrijf laat weten dat de schade en de impact op de productie vooralsnog onduidelijk zijn.

ASML meldt in een statement dat de brand in de nacht van zondag op maandag plaatsvond. De brand is in de nacht geblust en er zijn geen mensen gewond geraakt. De brand vond plaats bij ASML Berlijn, in een fabriek die voorheen eigendom was van Berliner Glas Group, dat in 2020 werd overgenomen door ASML. In de fabriek worden onderdelen voor ASML's lithografiesystemen geproduceerd, zo meldt het bedrijf. Er worden onder andere plateaus voor wafers gemaakt in de Berlijnse productiefaciliteit, naast andere componenten als reticle chucks en mirror blocks.

Het is nog niet bekend wat voor impact de brand heeft op de productie van lithografiemachines, die het bedrijf levert aan chipfabrikanten. "Op dit moment is het nog te vroeg om een uitspraak te doen over de schade of over de vraag of het incident gevolgen zal hebben voor het productieplan voor dit jaar", schrijft ASML in zijn statement. Het bedrijf meldt dat het een aantal dagen zal duren om een onderzoek uit te voeren en de eventuele schade te evalueren. ASML geeft aan later met meer informatie te komen.