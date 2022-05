ASML levert eerste NXE:3600D-euv-systeem en wil in 2023 zestig systemen leveren

ASML heeft de eerste Twinscan NXE:3600D geleverd aan een klant. Dit is ASML's nieuwste euv-systeem, met een hogere waferproductiviteit. In 2023 wil het Veldhovense bedrijf opschalen om zestig van deze systemen te kunnen produceren en leveren.

In een toelichtingsvideo zegt ASML-ceo Peter Wennink dat de capaciteit voor volgend jaar nog altijd op 55 van deze systemen zit. Voor 2023 is het bedrijf bezig om te kijken of het lukt die capaciteit uit te breiden tot 60 systemen. Deze NXE:3600D behaalt een wafercapaciteit die 15 tot 20 procent hoger is dan die van de bestaande NXE:3400C.

De capaciteitsuitbreiding is niet alleen bij extreem-ultravioletlithografie aan de orde. Ook bij deep-ultravioletlithografie of duv heeft ASML plannen om de capaciteit aanzienlijk uit te breiden. Wennink noemt nog geen exacte getallen, maar zegt wel dat het zal gaan om aantallen met dubbele cijfers. De verwachting over de toegenomen duv-capaciteit hangt ook af van wat de toeleveringsketen kan betekenen op het vlak van het verkorten van cycli en de mogelijkheden om meer mankracht, machines en fabrieksruimte te realiseren.

ASML heeft volgens Wennink een goed tweede kwartaal achter de rug. Het bedrijf kreeg in het tweede kwartaal bestellingen voor chipmachines binnen met een aanzienlijke totale waarde van 8,3 miljard euro. Het was nog niet eerder zo hoog; in het eerste kwartaal van dit jaar kwam dat bedrag op 4,7 miljard euro uit. Het grootste deel van die 8,3 miljard euro wordt gevormd door bestellingen van euv-machines: 4,9 miljard euro. Met die huidige 8,3 miljard euro erbij heeft ASML nu in totaal voor 17,5 miljard euro aan orders in de boeken staan.

In het afgelopen tweede kwartaal kwam de omzet uit op 4 miljard euro. Dat was in het eerste kwartaal van dit jaar nog wat hoger: 4,4 miljard euro. Wennink verklaart dit relatief laag ogende, huidige omzetcijfer door te wijzen op een aantal chipmachines die in het tweede kwartaal zijn geleverd zonder een factory acceptance test. Bij deze tests wordt gekeken of een geproduceerde machine aan de specificaties voldoet en worden eventuele problemen door ASML opgelost, zodat de machine eenmaal ter plaatse bij de klant meteen in gebruik kan worden genomen. Die stap wordt de laatste tijd wel vaker overgeslagen om tijd te winnen, maar dat betekent ook dat de verkoop van deze systemen pas in het derde kwartaal van dit jaar bijdraagt aan de omzet. De winst kwam uit op een miljard euro. Ook dat is wat lager dan de 1,3 miljard euro uit het eerste kwartaal van dit jaar.