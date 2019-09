Extreem-ultravioletlithografie

De oudste nieuwsberichten die op Tweakers over lithografie met extreem ultraviolet licht te vinden zijn, stammen uit januari 2000. Volgens een bijzonder optimistisch bericht zouden processors, mede dankzij euv-lithografie, rond 2008 een kloksnelheid van maar liefst 20GHz kunnen halen. Een jaar later linkten we naar een interview met de baas van het in 1997 opgerichte EUV LLC Consortium, waarin een iets minder exotische kloksnelheid van 10GHz werd genoemd.

Wie het nieuws rond chipfabricage in de tussenliggende decennia een beetje heeft gevolgd, weet dat het introductiemoment van euv steeds verder opschoof. Inmiddels zijn we echter zover dat de eerste chips die met behulp van euv zijn gemaakt, geleverd kunnen worden. Een mooie aanleiding om te duiken in deze wereld van licht dat bijna alles op zijn weg kapotmaakt; wat maakt euv zo aantrekkelijk en waarom duurt het zo lang voordat het eindelijk in chipproductie wordt gebruikt?

Om dat beter te begrijpen, nemen we eerst de geschiedenis van lithografie onder de loep, waarbij we de belangrijkste termen en technieken uit de tot dusver gebruikelijke deep-ultravioletlithografie, ook bekend als ArFi- of 193i-lithografie, uitlichten en zien waarin euv-lithografie verschilt. Daarna kijken we naar de obstakels om euv breed inzetbaar te maken en waarom we dat eigenlijk nog moeten willen.