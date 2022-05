ASML boekte in 2020 records met 14 miljard euro omzet en 3,6 miljard euro winst

ASML heeft een zeer goed 2020 achter de rug. De in Veldhoven gevestigde chipmachinefabrikant boekte een recordomzet van 14 miljard euro. Ook onderaan de streep bleek er meer geld over te blijven dan in andere jaren: de winst over 2020 bedroeg in totaal 3,6 miljard euro.

In een toelichting op de kwartaal- en jaarcijfers zegt ceo Peter Wennink dat van de 14 miljard euro aan omzet 4,5 miljard euro was toe te schrijven aan de inkomsten uit de verkoop van 31 euv-machines. Volgens het bedrijf vormde dat omzetdeel van 4,5 miljard euro een groei van ongeveer 60 procent, wat vooral wordt toegeschreven aan de verhoging van de productie van logische chips en geheugenchips. De totale omzet van 14 miljard euro betekent een groei van 18 procent. Voor 2021 verwacht ASML dat de groei zal doorzetten, waarbij wordt gerekend op een omzetgroei van 10 procent.

Taiwan en Zuid-Korea zijn nog altijd de landen die verreweg het grootste aandeel hebben in leveringen door ASML, al zijn er wel wat verschuivingen. In 2019 ging 16 procent van de leveringen naar Zuid-Korea en Taiwan was goed voor 51 procent. Dit was in 2020 respectievelijk 31 en 36 procent. China was in 2019 goed voor 12 procent en in 2020 had het land een aandeel van 18 procent. Europa houdt op dit vlak een zeer klein aandeel.

Wat ook opvalt is dat euv-machines nog altijd duidelijk een opmars maken. Waar in 2019 de omzet uit de verkoop van deze machines een aandeel van 31 procent had op het totaal van de omzet uit systeemverkopen, steeg dat vorig jaar naar 43 procent. Dat ging ten koste van het aandeel van duv-machines. Deze machines, waarbij het draait om deep-ultravioletlithografie en specifiek argon-fluor immersion lithography of ArFi-lithografie, hadden in 2019 nog een aandeel van 53 procent op het totaal van de omzet uit systeemverkopen, maar dat daalde voor 2020 naar 38 procent.

Als wordt ingezoomd op het laatste kwartaal van vorig jaar, was er ook sprake van goede cijfers. De omzet kwam uit op 4,25 miljard euro en de winst op 1,35 miljard euro, terwijl dat in dezelfde periode een jaar geleden op respectievelijk 4 miljard euro en 1,1 miljard euro uitkwam. In totaal zijn er in de afgelopen drie maanden 73 nieuwe lithografiesystemen verkocht en zeven gebruikte. Er zijn negen euv-machines geleverd en van acht daarvan is de omzet al binnen en meegerekend. In het afgelopen kwartaal zijn er orders toegezegd met een totale waarde van 4,2 miljard euro, waaronder zes euv-machines die gezamenlijk al goed zijn voor 1,1 miljard euro.

De goede cijfers bij ASML hebben mede geleid tot een relatief hoge beurswaarde. ASML was in oktober vorig jaar al het duurste Europese technologiebedrijf en inmiddels is de waarde verder gestegen naar meer dan 180 miljard euro, waarmee het bedrijf uit Veldhoven ruimschoots het duurste beursgenoteerde Nederlandse bedrijf is.