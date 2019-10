ASML leverde afgelopen kwartaal zeven euv-machines aan klanten

ASML heeft een goed derde kwartaal achter de rug. De Veldhovense maker van chipmachines leverde in de vorige drie maanden in totaal zeven euv-machines aan verschillende klanten en heeft orders binnen om er nog veel meer te leveren.

In een toelichting op de kwartaalcijfers zegt ASML dat het solide vooruitgang boekt met euv. Van de zeven geleverde euv-machines van het afgelopen kwartaal waren er drie van het type NXE:3400C, dat 170 wafers per uur moet kunnen afhandelen. Daarnaast kreeg ASML tijdens het vorige kwartaal 23 orders voor de levering van euv-machines, een kwartaalrecord. Volgens de fabrikant toont dit aan dat euv wordt toegepast voor de productie van chips in grote volumes.

De omzet kwam in de afgelopen drie maanden uit op bijna 3 miljard euro, terwijl die in het tweede kwartaal van dit jaar nog op 2,5 miljard euro bleef steken. De winst kwam uit op 627 miljoen euro, tegenover 476 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. In het derde kwartaal zijn er orders binnengekomen voor in totaal 5,11 miljard euro en zijn 52 lithografiesystemen verkocht.

ASML denkt dat de omzet voor het huidige, vierde kwartaal op 3,9 miljard euro zal uitkomen, waarmee de totale omzet voor heel 2019 op 11,7 miljard euro uitkomt. Verder verwacht ASML dat in de komende periode een winstmarge van tussen 48 en 49 procent wordt bereikt.

Het bedrijf houdt nog wel een kleine slag om de arm door te wijzen op de onzekerheid over de timing van het herstel van de geheugenchipmarkt. ASML verwacht in ieder geval een sterke groei in processors, die volgens de chipmachinefabrikant mede wordt gedreven door nieuwe technologie, 5g-toepassingen en kunstmatige intelligentie.