Omzet van ASML stijgt omdat klanten software-updates kopen wegens chiptekorten

ASML heeft in het eerste kwartaal van dit jaar weer een hogere omzet geboekt, wat mede komt door de huidige wereldwijde chiptekorten. Veel klanten hebben ervoor gekozen hun bestaande systemen te updaten middels betaalde software-updates van ASML.

In een toelichtingsvideo zegt ASML-ceo Peter Wennink dat de behaalde omzet met name boven verwachting was door de huidige marktsituatie. "Klanten hebben een tekort aan wafers. Lees de kranten maar, er zijn overal chiptekorten. De meest effectieve en efficiënte manier om het aantal wafers te vergroten, is het upgraden van de machines zodat ze een hogere productie halen. Dit is wat we een productivity enhancement package noemen. Het is software en kan vrij snel geïnstalleerd worden", aldus Wennink. Volgens hem zit daar een goede marge op.

Ook los van de software behaalde ASML goede resultaten in het afgelopen kwartaal. Zo zijn er orders toegezegd met een totale waarde van 4,7 miljard euro. Bijna de helft daarvan, in totaal 2,3 miljard euro, betreft orders voor nieuwe euv-machines. Wennink zegt dat euv nu eindelijk de status van high-volume manufacturing heeft bereikt en dat het steeds meer wordt toegepast, ook op het terrein van geheugenchips. Zo hebben ook DRAM-makers nu aangekondigd met euv te gaan beginnen.

De ceo van ASML denkt dat de inkomsten uit euv dit jaar met dertig procent zullen groeien, al wijst hij ook op een beperking, omdat ASML niet heeft gepland voor het maken van meer systemen dan het aantal dat dit jaar al wordt geleverd. Het bedrijf is samen met zijn toeleveranciers bezig om te plannen voor het leveren van 55 euv-systemen voor volgend jaar. Die 55 systemen van volgend jaar zullen allemaal van het nieuwe NXE:3600D-type zijn. Deze opvolger van de NXE:3400C is volgens ASML erg belangrijk voor zijn klanten, omdat er een dagelijkse waferproductiviteit mee behaald kan worden die 15 tot 20 procent hoger ligt.

De kwartaalomzet van ASML kwam uit op 4,36 miljard euro. Dat was in het laatste kwartaal van vorig jaar nog 4,25 miljard euro en in de eerste drie maanden van 2020 kwam dit uit op 2,44 miljard euro. De winst bedroeg in het afgelopen kwartaal 1,33 miljard euro. Die was in het laatste kwartaal van vorig jaar bijna gelijk met 1,35 miljard euro en het winstcijfer viel in de eerste drie maanden van vorig jaar een stuk lager uit, namelijk 391 miljoen euro. De lagere cijfers van een jaar geleden waren vooral toe te schrijven aan covid-19 gerelateerde restricties. Zo waren er vertraagde leveringen en problemen in de toeleveringsketen.