Call of Duty: Warzone heeft meer dan 100 miljoen spelers

Call of Duty: Warzone, het battle-royaleonderdeel van Call of Duty: Modern Warfare, heeft inmiddels de mijlpaal van 100 miljoen spelers bereikt. De game is iets meer dan een jaar geleden uitgekomen.

Op het officiële Call of Duty-account op Twitter meldt Activision dat er nu meer dan 100 miljoen spelers zijn, waarbij de uitgever zijn dank uitspreekt. De gratis te spelen shooter kwam vorig jaar halverwege maart uit. Een concurrerende game als Apex Legends haalde vorige week het aantal van honderd miljoen spelers, maar deed daar grofweg twee keer zo lang over.

Call of Duty: Warzone groeit nog altijd, al gaat dat niet meer zo hard als voorheen. Na de release waren er na een paar dagen al vijftien miljoen spelers, en dat groeide naar 50 miljoen in april, 60 miljoen in mei en 75 miljoen spelers in augustus vorig jaar.

Het bereiken van het aantal van 100 miljoen spelers betekent niet dat Activision op zijn lauweren rust. Woensdag moet er voor de komst van het derde seizoen een groot evenement in de game plaatsvinden waarbij een kernexplosie het huidige Verdansk-speelveld flink zal veranderen. Waarschijnlijk komt er dan ook een einde aan het zombie-probleem, dat nu ongeveer een week aan de orde is. Als spelers ten onder gaan in de giftige zones met groen gas, komen ze momenteel nog als zombies terug.