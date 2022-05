Overwatch-hoofdontwikkelaar Jeff Kaplan vertrekt bij Blizzard

Jeff Kaplan gaat Blizzard verlaten. Hij was tot nu toe de game director van Overwatch en stond in die hoedanigheid aan het hoofd van het Blizzard-team dat aan de game werkt. Hij was vooral ook het gezicht van de game, middels de regelmatige community-updatevideo's.

In een kort bericht schrijft Kaplan dat hij Blizzard na negentien jaar verlaat en dat het 'de eer van zijn leven is geweest om werelden en helden te hebben mogen creëren voor zo'n gepassioneerd publiek'. Daar voegt hij het volgende aan toe: "Accepteer de wereld nooit zoals deze lijkt te zijn. Heb altijd de durf om het zien zoals het zou kunnen zijn. Ik hoop dat jij hetzelfde doet". Kaplan zegt niets over eventuele toekomstige plannen.

Hij wordt opgevolgd door Aaron Keller, een medewerker die al vanaf het prille begin deel uitmaakte van het Overwatch-team en al achttien jaar werkzaam is bij Blizzard. Voorheen was hij onder meer verantwoordelijk voor het bouwen van World of Warcraft.

Keller noemt ook kort Overwatch 2 en zegt dat de ontwikkeling van die game op een goed tempo zit. Naar verwachting zal deze opvolger nog niet dit jaar uitkomen. Wel zegt Keller dat er binnenkort meer frequente updates over de nieuwe features van en de voortgang bij OverWatch 2 zullen worden gedeeld.