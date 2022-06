Titel Overwatch 2 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

(Werkt ook op de PS5 en Xbox Series X/S) Ontwikkelaar Blizzard Uitgever Activision Blizzard Releasedatum Nog niet bekend

We zijn in de afgelopen weken met veel plezier in de bèta van de multiplayermodus van Overwatch 2 gedoken. De vlotte actie, geüpdatete personages en een nieuwe modus maken allemaal een goede indruk. Toch is de achterban verdeeld over Overwatch 2. Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst is er onrust bij de uitgever van de game, Activision-Blizzard. Het bedrijf domineert de headlines, maar niet met nieuws over videogames. Er loopt nog steeds een rechtszaak die de Amerikaanse staat Californië tegen het bedrijf heeft aangespannen. De uitgever wordt beschuldigd van seksuele intimidatie op de werkvloer en een toxische werkcultuur. Activision-Blizzard zit óók nog midden in een acquisitie door Microsoft.

Gameplaybeelden met Sojourn, een nieuw personage in Overwatch 2

Op creatief vlak speelt er juist opvallend weinig bij het bedrijf. Het lijkt erop dat Activision vooral (mobiele) Call of Duty-games wil maken, terwijl Blizzard zich focust op bestaande licenties. Blizzard heeft onder andere Diablo 4, Diablo Immortal en Overwatch 2 op stal. Normaliter zou dat heuglijk nieuws zijn, maar Blizzards status is niet meer wat hij geweest is. Dat komt door de ellende aan de top, maar ook doordat Blizzards fameuze kwaliteitscontrole blijkbaar tanende is. De WarCraft III-remake stelde immens teleur en de release van Diablo II: Resurrected ging gepaard met grote serverproblemen. Het helpt niet dat Jeff Kaplan, die jarenlang aan het roer stond van de ontwikkeling van Overwatch, het bedrijf verlaten heeft.

Daarnaast is nog steeds onduidelijk in hoeverre Overwatch 2 een écht vervolg is, want Blizzard wil de achterban niet over twee games spreiden. Als Overwatch 2 uitkomt, wordt de multiplayermodus volledig overgeheveld naar de eerste Overwatch. Spelers van beide games kunnen straks met en tegen elkaar spelen in dezelfde modi en maps. Ook nemen bestaande spelers hun cosmetische skins voor personages en andere verdiensten mee naar het vervolg. Eigenlijk is alleen de nieuwe co-opmodus in Overwatch 2 écht exclusief. Die co-op kan niet worden gespeeld zonder het tweede deel te kopen, maar ja, over die modus weten we nog erg weinig.

Dan is er nog de staat van het huidige Overwatch. Nadat Overwatch 2 in 2019 werd onthuld, is Blizzard min of meer gestopt met het toevoegen van nieuwe content aan het origineel. Dat betekent dat Overwatch al jaren geen nieuwe personages of grote nieuwe maps heeft gehad. Zet dat maar eens af tegen andere populaire multiplayergames als Fortnite en Apex Legends, die spelers al jaren systematisch overladen met nieuwe content. Het einde van de droogte is in Overwatch bovendien nog niet in zicht. Fans hoopten dat Overwatch 2 in 2021 zou uitkomen, maar halverwege 2022 heeft de game nog altijd geen releasedatum.