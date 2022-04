Blizzard toont gameplay Sojourn, de eerste nieuwe hero voor Overwatch 2

Blizzard laat met een gameplaytrailer voor het eerst de nieuwe hero Sojourn in actie zien. Sojourn valt binnen de damage-klasse en wordt met de release van Overwatch 2 aan de toegevoegd. Tijdens de aankomende bèta is het personage ook al speelbaar.

Sojourn, die eigenlijk Vivian Chase heet, is een Canadese soldaat en maakt onderdeel uit van het team van Overwatch. Haar hoofdzakelijke wapen is een railgun, een energiewapen dat zowel zeer snel kan schieten, als ook een trage, schadelijkere vuurstand heeft. Met de aoe-aanval Disruptor Shot worden alle vijanden in een kleine omgeving vertraagd en krijgen ze schade toegediend. Verder kan Sojourn over de grond glijden en extra hoog springen vanuit deze beweging. Tijdens haar Ultimate wordt de railgun automatisch opgeladen en gaan de schoten dwars door personages heen, waardoor ook vijanden achter bijvoorbeeld een tank kwetsbaar zijn.

Overwatch 2 gaat eind april in bèta en dan is Sojourn voor het eerst speelbaar. Het personage is de eerste nieuwe hero voor de aankomende game. Verder komt Sojourn ook naar de eerste Overwatch-game wanneer Overwatch 2 uitgebracht wordt. Er is vooralsnog geen releasedatum voor het vervolg op de competitieve shooter uit 2016 aangekondigd. In eerste instantie zou Overwatch 2 in elk geval in 2022 uitkomen, maar dat is ondertussen niet meer zeker.