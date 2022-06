Bèta Overwatch 2 voor pc en console begint op 28 juni

Blizzard maakt bekend dat de bèta voor Overwatch 2 begint op 28 juni. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 16 juni inschrijven om deel te nemen aan de bètatest. De bèta is voor spelers op consoles als pc.

Het is niet bekend hoeveel spelers kunnen meedoen met de bèta. Het is in elk geval geen open bèta en spelers moeten zich inschrijven als ze willen deelnemen. Inschrijvingen worden op 16 juni geopend. Zowel spelers op pc als op Xbox en PlayStation kunnen meedoen.

In de aankondiging wordt niet duidelijk of het om een bèta voor zowel de Xbox Series X/S en PlayStation 5 als de Xbox One en PlayStation 4 gaat. De game verschijnt wel voor alle genoemde consoles. Ook is een release voor de Nintendo Switch aangekondigd, maar de console van Nintendo wordt niet genoemd als platform voor de bètatest.

Vanaf 8 oktober gaat de game in early access en kan iedereen de game proberen. Overwatch 2 wordt free-to-play. Eerder was er al een gesloten bèta waar ook Tweakers toegang toe had. Onze ervaringen met de game lees je terug in de preview.