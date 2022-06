Overwatch 2 krijgt Battle Passes en in-gamewinkel in plaats van lootboxes

Free-to-playgame Overwatch 2 zal geen lootboxes krijgen, terwijl het eerste spel deze nog wel had. In plaats daarvan krijgt de multiplayershooter seizoenen die een paar maanden duren, waarin spelers een Battle Pass kunnen kopen om zo nieuwe content te kunnen krijgen.

Blizzard zegt dat door het verwijderen van lootboxes, spelers meer controle hebben over hoe ze de game spelen en nieuwe content kunnen verkrijgen. Met het seizoensmodel zegt Blizzard bovendien content op een regelmatige basis naar het spel te willen brengen. Met ieder seizoen moeten er in elk geval nieuwe skins naar het spel komen, waaronder Mythic Skins. Deze Mythic Skins zijn zeldzamere en 'extremere' skins ten opzichte van de bestaande Legendary Skins.

Per twee seizoenen moet er in ieder geval één speelbare Hero naar het spel komen. In het seizoen dat er geen Hero naar het spel komt, moet de game een nieuwe kaart krijgen. Blizzard zegt twee Support- en een Tank-hero in ontwikkeling te hebben. De nieuwe kaarten moeten aanvoelen alsof ze in de niet al te verre toekomst plaatsvinden, op plekken als Rio de Janeiro en Portugal.

Hoeveel de nieuwe Battle Passes en winkelcontent gaan kosten, is niet duidelijk. Overwatch 2 verschijnt op 4 oktober als early access, dan start ook het eerste seizoen. Het spel krijgt drie nieuwe helden, zes kaarten en dertig nieuwe skins. Blizzard wil ook nieuwe spelmodi naar de game brengen, waaronder Push en een pve-modus. Het tweede seizoen start op 6 december.