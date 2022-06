Blizzard haalt PvP in Overwatch 2 overhoop en maakt het 5 versus 5 spelers

Overwatch 2 krijgt een aantal flinke veranderingen aan de PvP-gameplay ten opzichte van Overwatch. Dat heeft het ontwikkelaarsteam van Blizzard bekend gemaakt. De belangrijkste verandering is dat de game voortaan 5v5 is, in plaats van 6v6.

In een twee uur durende developer update spraken de ontwikkelaars over de verschillende veranderingen aan de nog te releasen game Overwatch 2. Daarbij vielen zij gelijk met de deur in huis: de online PvP verandert van 6 versus 6, naar 5 versus 5 spelers. Rollen worden daarbij vastgezet: twee support-heroes, twee DPS-heroes en een tank. Een tweede tank vervalt daarbij.

De belangrijkste reden hiervoor is om het spel gebalanceerder en overzichtelijker te maken. "Er gebeurt enorm veel in een Overwatch-game", zegt game director Aaron Keller. "Soms is het gewoon lastig om bij te houden wat elf anderen aan het doen zijn. Twee van die spelers eruit halen maakt een spel veel overzichtelijker." Ook zegt hij: "Tanks kunnen problematisch zijn."

Opnieuw gebalanceerd

Dat de game nu vijf tegen vijf is, heeft grote gevolgen voor de heroes. Tanks worden wel nog sterker, omdat ze alleen zijn en krijgen meer abilities. Ook worden ze minder geraakt door crowd control. Andere heroes worden opnieuw gebalanceerd. Zo krijgen de aanvallers, de DPS-heroes, hogere bewegingssnelheid en krijgen support-personages passieve healing.

Specifiek krijgt Reinhardt twee Fire Strike-charges en meer bewegingsruimte voor zijn Charge-ability en de optie om deze te annuleren. Zarya houdt twee bubble charges, maar ze kan kiezen deze beiden aan zichzelf te geven of aan haar teammates. Winston krijgt een alternatief langeafstandsschot. Mei kan niet langer vijanden bevriezen met haar primary. In plaats daarvan kan ze hen vertragen en haar Endothermic Blaster zal meer damage doen. Over veranderingen aan andere karakters hebben de developers nog niets verteld.

Maps en UI

Het team van Blizzard heeft goed gekeken naar de maps in Overwatch 1 en besloten dat deze minder lineair moeten zijn in de komende Overwatch-game. Ze worden minder choke-gevoelig, maar krijgen meer hoeken om vanuit aan te vallen. De nieuwe maps in Overwatch 2 zijn New York, Toronto, Rio de Janeiro, Rome en Monte Carlo.

Daarnaast worden de UI en HUD in de game aangepast, zodat deze duidelijker zijn. Blizzard toonde in deze developer update geen nieuwe heroes en ook is er nog geen releasedate bekend gemaakt. Een maand geleden maakte Blizzard nog bekend dat game director Jeff Kaplan van Overwatch vertrekt. Aaron Keller vertelde bij zijn vertrek dat Overwatch 2 dit jaar niet meer uit zal komen.