Blizzard stelt release Overwatch 2 en Diablo IV opnieuw uit

Blizzard heeft bij de publicatie van de kwartaalcijfers laten weten dat Overwatch 2 en Diablo IV verder worden uitgesteld. Het bedrijf zei eerder duidelijk dat deze twee games nog in 2022 moesten uitkomen. Of dat nog gehaald wordt, is onduidelijk; Blizzard noemt geen releasedata.

In een presentatie gewijd aan de berichtgeving over de kwartaalcijfers schrijft Blizzard dat het nog steeds van plan is om volgend jaar een substantiële hoeveelheid content uit te brengen, maar dat er nu wordt gepland voor een latere release van Overwatch 2 en Diablo IV dan oorspronkelijk was voorzien. Deze wijziging betekent dat de verwachte 'financiële verbetering wordt opgeschoven', schrijft het bedrijf. Of dat betekent dat de games niet meer voor 2023 uit zullen komen, is onduidelijk.

Volgens Blizzard hebben de ontwikkelaars in de afgelopen kwartalen flinke vorderingen gemaakt om de games te voltooien, maar de gedachte is dat extra ontwikkeltijd bijdraagt aan onder meer een betere ondersteuning na de release en dat de games dan beter hun volledige potentie kunnen bereiken.

Het werd in februari al duidelijk dat de twee games, die beiden in 2019 werden aangekondigd, niet meer dit jaar zouden uitkomen. Activision Blizzard gaf toen aan in het huidige jaar goede resultaten te verwachten van onder meer Call of Duty en World of Warcraft, maar zei toen ook het volgende: "Tegelijkertijd maken we flinke voortgang bij onze ontwikkelpijplijn voor ander belangrijk intellectueel eigendom, waarvan we verdere groei in 2022 verwachten."

Blizzard wijst ook op de nieuwe leiding bij zowel Diablo IV als Overwatch. Blizzard-directeur Mike Ybarra stipt dat ook specifiek aan in een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers. Bijvoorbeeld in het geval van Overwatch 2 vertrok executive producer Chacko Sonny in september. In april vertrok Jeff Kaplan al; hij was de eerdere hoofdontwikkelaar van Overwatch 2. Diablo IV-regisseur Luis Barriga vertrok in augustus. Er werd geen duidelijke, officiële reden gegeven voor bijvoorbeeld het vertrek van Barriga, al werd veelal aangenomen dat dit te maken had met de rechtszaak in Californië, waarin het draait om onder meer seksuele intimidatie op de werkvloer.

Activision Blizzard behaalde in het afgelopen derde kwartaal een omzet van 2,1 miljard dollar, wat een jaar geleden in dezelfde periode op 1,95 miljard dollar uitkwam.