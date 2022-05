Blizzard Entertainment werkt aan onaangekondigde survivalgame in nieuw universum

Blizzard Entertainment werkt aan een nog onaangekondigde survivalgame. Het gaat om een survivalgame in een nieuw universum. De game komt naar zowel pc als consoles, maar het is niet bekend wanneer deze nieuwe titel moet verschijnen.

In een blogpost maakt Blizzard Entertainment bekend dat ze werken aan een survivalgame in een compleet nieuw universum. De game zal dus niet voortbouwen op de bestaande werelden van Warcraft, Overwatch of Diablo, die Blizzard in de afgelopen decennia verder uitbouwde.

Voor dit nieuwe project is de studio opzoek naar werknemers. Er staan vacatures open voor designers, engineers en concept artists. Vooralsnog maakt Blizzard niet bekend wanneer we meer informatie over deze game kunnen verwachten.

De aankondiging van de nieuwe IP volgt kort op het nieuws dat Microsoft van plan is om de uitgever Activision Blizzard te kopen. Met de overname gaat 68,7 miljard dollar gemoeid. De overname moet nog goedgekeurd worden door de autoriteiten. Tweakers schreef een achtergrond over de mogelijke gevolgen van deze megadeal.