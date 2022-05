Blizzard zet World of Warcraft Community Council op voor contact met spelers

Blizzard introduceert de zogeheten World of Warcraft Community Council. Via dat platform wil de ontwikkelaar meer met de community communiceren en feedback te ontvangen. Spelers kunnen zich aanmelden, waarna een selectie plaatsvindt.

Blizzard schrijft dat het doel van de World of Warcraft Community Council neerkomt op het verzamelen van meer gedetailleerde feedback op alle aspecten van World of Warcraft. Die feedback wil het bedrijf ontvangen van spelers van over de gehele wereld 'met een breed bereik van achtergronden en interesses'. Het programma is niet bedoeld om onaangekondigde informatie te delen; het draait om het delen van huidige ervaringen en die uit het verleden.

De ontwikkelaar zegt ook dat het de discussie tussen spelers met allerlei verschillende speelstijlen wil bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om spelers die veel raids ondernemen, maar Blizzard wil ook horen van spelers die op meerdere characters spelen of die zich op achievements richten. Om een dergelijke gevarieerde groep te verzamelen, gaat Blizzard bij het aanmeldproces ook vragen naar interessegebieden en expertise.

Zodra de selectie heeft plaatsgevonden, krijgen de geselecteerde spelers de mogelijkheid om berichten te plaatsen op een discussieforum dat publiek zichtbaar is. Leden wordt gevraagd om op dit forum hun ervaringen en perspectieven te plaatsen, waarbij ook ontwikkelaars en communitymanagers van Blizzard topics kunnen openen. Ook een privédiscussie tussen alleen de geselecteerden behoort tot de mogelijkheden.

Alle spelers kunnen zich aanmelden, maar er vindt een selectie plaats. De groep geselecteerden is gedurende een jaar actief en daarna opent Blizzard wederom de aanmeldingen. Zodoende wil het bedrijf zorgen dat er steeds weer nieuwe stemmen te horen zijn. Het bedrijf zegt verder weinig over de selectieprocedure, zoals de grootte van de groepen.