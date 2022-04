YouTuber toont hoe World of Warcraft er in Unreal 4 met raytracing uit zou zien

YouTuber Daniel L heeft een fanvideo gemaakt waarin hij omgevingen uit World of Warcraft laat zien die hij heeft nagemaakt in Unreal Engine 4 met raytracing. Hij heeft vier omgevingen uit World of Warcraft nagemaakt, maar is niet van plan om de werelden speelbaar te maken.

In een video van YouTuber Daniel L is te zien hoe Stormwind City, Goldshire, Duskwood en Grizzly Hills uit World of Warcraft eruit zouden zien als de game gemaakt was in game-engine Unreal Engine 4, die standaard raytracing ondersteunt.

Daniel L werkte de omgevingen tot in detail uit in Unreal Engine 4, onder andere met een volledig interieur voor Lion's Pride Inn. In de video is te zien hoe hij door Duskwood heenloopt, waarbij gebouwen voorzien zijn van open haarden en fakkels de weg verlichten. Duskwood heeft hij het uitgebreidst uitgewerkt.

DSO Gaming schrijft dat Daniel L niet van plan is om de omgevingen openbaar te maken voor andere spelers. Het is niet de eerste fanremake van World of Warcraft in Unreal 4. Daniel L werkt al jaren aan remakes van WoW in Unreal. In 2019 publiceerde hij een eerdere versie van Stormwind City. In datzelfde jaar maakte 3d-kunstenaar Wiktor Ohman delen van WoW na in Unreal 4 en maakte YouTuber Axcel Highbanks na.