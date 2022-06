Alien Swarm-rts-mod Lambda Wars met Half-Life 2-gevechten is uit bèta

Het team achter de Alien Swarm-modificatie Lambda Wars heeft hun game officieel uitgebracht op Steam. Lambda Wars is een real-time strategy-game waarin spelers de gevechten uit Half-Life 2 opnieuw kunnen uitvechten.

De ontwikkelaars melden in een update op Steam dat de ontwikkeling van Lambda Wars eindelijk uit de bètafase is. De ontwikkeling voor de game begon al in 2007 en de game was al jarenlang speelbaar, maar nu is versie 1.0 bereikt. Volgens de makers is de mod ontwikkeld van een proof of concept tot een volledige, asymmetrische rts-game met een singleplayerverhaal, co-op en multiplayermodi. Ook is er een speelveld om te oefenen en een offline skirmishmodus waarin spelers het tegen de AI moeten opnemen.

In Lambda Wars zijn er twee facties die tegen elkaar strijden, de Resistance en de Combine. Spelers kunnen kiezen uit de twee facties en kunnen de gevechten uit Half-Life 2 opnieuw uitvechten, maar dan vanuit een camerastandpunt boven de eenheden. Allerlei eenheden zijn te controleren, zoals de vliegende Manhacks, maar ook de grote driebenige Striders. Ook moeten productie- en onderzoeksfaciliteiten opgetuigd worden om toegang te krijgen tot betere eenheden en upgrades.

Lambda Wars is gebaseerd op de code van Alien Swarm, een top-down shooter die in in 2010 uitkwam en de Source-engine als basis heeft. Alien Swarm was een remake van de gelijknamige mod die al bestond voor Unreal Tournament 2004.