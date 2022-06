Modder bouwt remake van nooit uitgebrachte 3dfx Voodoo 5 6000-videokaart

Een hardware-enthousiasteling heeft een eigen 3dfx Voodoo 5 6000-videokaart gemaakt. Deze videokaart is nooit officieel uitgebracht, maar middels reverse-engineering wist de modder deze videokaart na te bouwen.

Details over een eerste batch van de remake verschenen op het Russische ModLabs-forum, merkte ook HotHardware op. Een modder genaamd Anthony heeft de videokaart vrijwel geheel authentiek nagebouwd. Hoewel hij wel enkele aanpassingen aan het ontwerp heeft gedaan, zou de kaart prestaties leveren die identiek zijn aan het origineel.

Een persfoto van de originele V5 6000

De Voodoo 5-gpu-serie werd gemaakt door 3dfx Interactive. Dat was eind jaren '90 één van de grote gpu-fabrikanten, naast ATI en Nvidia. Het bedrijf werd eind 2000 overgenomen door Nvidia en sloot in 2002 officieel zijn deuren. De Voodoo 5-serie was de laatste line-up waaraan het bedrijf werkte, en de Voodoo 5 6000 stond aan het hoofd. 3dfx heeft deze Voodoo 5 6000-videokaart nooit uit kunnen brengen, hoewel er wel 1000 van zijn geproduceerd. Deze gpu's verschijnen af en toe op sites als eBay, maar zijn vanwege hun beperkte beschikbaarheid erg duur.

De Voodoo 5-line-up was gebaseerd op de VSA-100-chip, die Anthony ook heeft gebruikt voor zijn remake. Deze chip werd door TSMC geproduceerd op een 250nm-procedé, kende een chipoppervlak van 112mm² en bevatte ongeveer 14 miljoen transistors. De VSA-100-chips zijn tegenwoordig verkrijgbaar op sites als eBay en kosten minder dan 20 dollar per stuk. De videokaart beschikte over vier van deze grafische chips, die ieder twee pixel shaders hadden op 166MHz. Anthony's model heeft daarnaast 128MB aan videogeheugen tot zijn beschikking op een 128bit-geheugeninterface, net als de originele V5 6000.

Anthony heeft een eigen printplaat ontworpen om deze componenten op te monteren. De modder heeft hiermee het ontwerp van de videokaart wel enigszins aangepast ten opzichte van het origineel. Zo heeft de nieuwe variant een zwarte pcb, terwijl het origineel een groene printplaat had. Verder beschikt het model van Anthony over een PCI-interface, waar de originele kaart AGP gebruikte. Ook wordt de externe voeding omgewisseld voor een molex-connector.

Ondanks deze aanpassingen presteert de remake 'exact hetzelfde' als de oorspronkelijke V5 6000, meldt Anthony. De kaart maakt gebruik van dezelfde biosversies en drivers, en zou ook dezelfde bugs bevatten als de originele prototypes. De nieuwe variant kampt met problemen als kleurvervorming en artifacts in bepaalde games, 'doorzichtige strepen' in beeld in de hogesnelheidsmodi en andere compatibiliteits- en snelheidsproblemen; allemaal problemen die ook in de oorspronkelijke V5 6000 zaten.

De Voodoo 5 6000-remake. Afbeelding door Anthony via ModLabs