Ontwikkelaar toont modulaire Linux-computer met klikbare modules

Een ontwikkelaar werkt aan een modulaire PocKit-computer die werkt met magnetische modules. De computer is sinds 2019 in ontwikkeling, maar de maker toonde onlangs een demovideo van een build die Linux draait met een Raspberry Pi Compute Module.

Project PocKit lijkt enigszins op de modulaire Project Ara-smartphone die Google jaren geleden heeft getoond en later schrapte, merkt ook Liliputing op. De modulaire PocKit-computer zit verwerkt in een behuizing die is gemaakt met een 3d-printer. Dit omhulsel herbergt de printplaat en de neodymium-magneten die gebruikt worden om de hardwaremodules mee te bevestigen.

De computer maakt standaard gebruik van een 'Core' met STM32- en ESP32-processors. De PocKit kan echter ook worden uitgebreid met een Raspberry Pi Compute Module voor meer rekenkracht. Hoewel de PocKit ook werkt zonder een Compute Module, biedt de mini-pc dankzij de Raspberry Pi-module ook ondersteuning voor Linux, blijkt uit een video van de maker. De ontwikkelaar meldt niet om welke Compute Module het gaat, maar de demovideo noemt een BCM2837B0-soc, die wordt gebruikt in de Raspberry Pi Compute Module 3+ uit 2019.

De ontwikkelaar toont daarnaast verschillende modules, die de maker 'blocks' noemt. Deze blokken kunnen via magneten worden 'vastgeklikt' aan de PocKit. De PocKit-website stelt dat er meer dan 24 van dergelijke modules beschikbaar zullen zijn. Verder zou de computer wifi en Bluetooth Low Energy ondersteunen, waarmee het systeem geschikt is voor iot-toepassingen.

De maker toont verschillende blocks, bijvoorbeeld in een soort Linux-desktopmodus. Daarin wordt de PocKit wordt voorzien van een camera, een HDMI-uitbreiding, microSD-kaartlezer, een RJ45-ethernetconnector, 3,5mm-jack en een module met USB-aansluitingen. De mini-pc kan ook van een eigen beeldscherm voorzien worden, waarmee de computer als handheld gebruikt kan worden. Daarvoor gebruikt de ontwikkelaar een joystick of trackpad die als muis functioneert en een klein, Blackberry-achtig toetsenbord. Deze build kon daarnaast voorzien worden van een GPS-module, temperatuursensor of een LoRa-kit.

Afbeeldingen via Project PocKit

Naast de mogelijkheid om Linux te draaien met een Compute Module, heeft de ontwikkelaar van PocKit eerder al andere gebruiksscenario's getoond. Zo kan de draagbare computer ingezet worden als een slimme plantensensor, die de vochtigheid van potgrond meet. Deze informatie kan vervolgens getoond worden op een andere PocKit met een of meerdere kleine schermen. Gebruikers kunnen met bepaalde hardware instellen dat de planten automatisch water krijgen wanneer de potgrond te droog is. De maker toont ook een build waarin de computer functioneert als automatische handzeeppomp.

De ontwikkelaar laat op Reddit weten dat Project PocKit nog niet volledig af is. Het is dus nog niet bekend wanneer de mini-pc in de verkoop gaat of wat de adviesprijs wordt. De ontwikkelaar brengt wel updates over de status van het project uit op zijn website. Daarnaast meldt de maker op Reddit dat hij enkele aspecten van het project open-source zal maken, zodat mensen hun eigen block-modules kunnen maken.